Paróquia em Guaratuba faz missa sertaneja e almoço para população de rua

O pároco da Igreja de São Francisco de Assis, em Guaratuba, padre Antônio Carlos da Silva, busca aumentar o engajamento dos paroquianos com ações baseadas na mística do padroeiro da paróquia que é “servir aos pobres”.

Padre Antônio também está envolvendo a juventude, várias pastorais e muitos voluntários. Uma atividade dessas se dará no dia 19, às 19h30, com missa cantada pela dupla sertaneja católica Álvaro e Daniel. Logo após a missa, haverá show com a dupla.

No dia 23, segunda-feira, antevéspera do Natal acontecerá o Almoço Solidário para 20 famílias carentes sob responsabilidade do Apostolado da Oração, Pastoral da Criança e voluntários. No dia 25, o almoço de Natal será servido pela juventude da Paróquia e voluntários para 50 moradores em situação de rua.

Eventuais doações ou para maiores informações na Secretaria Paroquial pelo telefone 3472-3510 ou nas celebrações aos domingos às 9h e 19h30. A Igreja fica na rua Engenheiro Beltrão, 53-113, entre as ruas Claudino dos Santos e Piquiri, próxima à Manoel Henrique, no bairro Cohapar.