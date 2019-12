Casal morre em acidente na PR-412 em Guaratuba

O casal de idosos Enio e Adelaide, moradores de Guaratuba, morreu em um acidente na PR-412, quando chegavam na cidade. Por volta das 13h30, o veículo Chery Picanto em que viajavam bateu de frente em um caminhão contêiner. Um caminhão caçamba que vinha atrás atingiu o contêiner. Os motoristas dos caminhões tiveram ferimentos leves.

O acidente aconteceu na altura do Km 24, próximo à fábrica da Ripz, no local conhecido como curva da Chácara do Cotia. As duas pistas foram interditadas e só por volta das 19h a rodovia foi liberada.