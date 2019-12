Câmara de Guaratuba devolve mais R$ 800 mil para o Município

O presidente da Câmara de Vereadores de Guaratuba, Claudio Nazário, formalizou nesta quinta-feira (26) a devolução de R$ 800 mil do Orçamento do Legislativo para a Prefeitura. Nazário informou ao Correio do Litoral que esteve no início da tarde com o prefeito Roberto Justus para definir a transferência dos recursos.

O dinheiro, exatos R$ 800.715,55, foram economizados no segundo semestre do ano. Na última sessão da Câmara deste ano, no dia 18, o presidente informou que todos os vereadores poderão indicar onde serão aplicados os valores. Cada um dos 13 parlamentares poderá sugerir a destinação de R$ 60 mil. A indicação é simbólica e acordado politicamente, pois, por lei, cabe ao prefeito direcionar os recursos.

Em 2019, a Câmara de Guaratuba economizou e devolveu aos cofres públicos R$ 1.150.715,55. No final do mês de maio, Nazário fez uma devolução de R$ 350 mil. Os vereadores sugeriram que o dinheiro fosse utilizado na manutenção das ruas, o que foi acatado pelo prefeito.

Guaratuba termina o ano com as finanças em ordem. O prefeito Roberto Justus pode comemorar neste ano a aprovação de suas contas de 2017 e 2018 pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. As contas de 2017 já foram inclusive votadas aprovadas pela Câmara.