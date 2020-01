Dois feminicídios e uma tentativa marcam final do ano no Litoral

Duas mulheres foram mortas violentamente por seus companheiros no dia 31 de dezembro em duas cidades do litoral paranaense. Em Pontal do Paraná, o pedreiro Osmar Almeida, de 44 anos, matou com golpes de cutelo Selma da Silva Santos, de 53 anos.

O crime aconteceu no balneário Leblon. De acordo com a Polícia, Osmar disse que o crime começou com uma discussão gerada pelo “ciúme” dela. Ele primeiro atingiu Selma com uma cadeirada e depois a golpeou várias vezes na cabeça com um cutelo de cortar carne.

Osmar foi preso em casa pela Polícia Militar. A Polícia Civil informou que ele já tinha histórico criminal, inclusive, por tentativa de homicídio, informa o Agora Litoral.

Francisca do Santos, de 66 anos, morreu no dia 1º de janeiro, no Hospital Regional em Paranaguá. Um dia antes, no balneário de Praia Grande, em Matinhos, ela tinha sido queimada pelo namorado, José dos Santos Capato, de 65. Ele foi preso pela Polícia Militar, no balneário de Saint Etienne.

De acordo com a Polícia, após uma briga, ele jogou gasolina e Francisca e tocou fogo. Ela teve queimaduras em 90% do corpo. À Polícia, ele teria afirmado que a matou por causa de “traição” dela.

A delegada Sandra Nepomuceno, responsável pelo caso, deu detalhes de como ele teria praticado o crime. “A situação foi bastante cruel. Ele é bastante frio, não mostra arrependimento e, segundo ele, ouviu falar que ela teria um possível amante na cidade de Paranaguá. Ele tem combustível em casa, pois faz serviços autônomos de cortar grama e usava combustível para abastecer esse maquinário. Ela estava sentada no sofá, ele chegou, já pegou o combustível que tinha em casa, imediatamente jogou o combustível nela, e ateou fogo”, descreveu a delegada Sandra.

A Polícia Civil também informou que houve uma tentativa de feminicídio em Matinhos. Um homem embriagado teria tentado esfaquear a namorada no pescoço, no dia de Natal. Os dois moram na cidade.