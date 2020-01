Cães e gatos encontrados em Guaratuba poderão ser adotados

A Prefeitura de Guaratuba realizará feiras de adoção de cães e gatos animais encontrados em condições inadequadas com um casal. As feiras serão feitas no Terminal Turístico Pesqueiro, em finais de semana: nos dias 17, 18 e 25 de janeiro e 1 e 8 de fevereiro.

Na terça-feira (7), em uma ação do Ministério Público, Prefeitura e Polícia Civil, foram encontrados 94 cães e 11 gatos com um casal em dois imóveis no bairro Piçarras. Verificou-se que, apesar da vontade dos tutores, os animais não recebiam os cuidados necessários. Foi constatado um forte odor de fezes e urina que havia sido denunciado por vizinhos e que o local não tinha estrutura para abrigar tamanha quantidade de animais com saúde e higiene.

Nesta quinta (9), o grupo se reuniu na Prefeitura para definir as medidas que serão tomadas. Participaram a secretária do Meio Ambiente, Adriana Fontes, o delegado da Polícia Civil Leandro Stábile, Josiane Trevisan, da Associação SOS Vira Lata e uma equipe da prefeitura: os veterinários Hermínio Molinari e Ellen Almeida de Mello, a psicóloga Simone Montoro, a assistente social Juliane Gdla, Manoela da Rocha, Agatha Ferrarezi e Karini Borges.

Em um acordo com os tutores, ficou definida a doação de parte dos animais e que eles mantenham apenas os cães e gatos que podem cuidar adequadamente. Também será feito o acompanhamento psicológico que se fizer necessário.