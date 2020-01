Chemical Surf e Pimpo Gama estarão em Guaratuba

O festival mais badalado da cena eletrônica paranaense, o Mindbreaker, chega pela primeira vez ao Litoral Paranaense neste sábado, dia 11 de janeiro, na arena de shows do Summer Park Guaratuba.

O evento, que está na 39ª edição, reunirá vários DJs de renome. Serão mais de 10 horas de festa para os apaixonados por música eletrônica.

O destaque é para o duo de maior expressão da música eletrônica brasileira, que vem ganhando cada vez mais evidência na cena internacional, o Chemical Surf, formado pelos irmãos Lucas e Hugo Sanches. Outra presença confirmada, bastante aguardada pelo público, é o gaúcho Pimpo Gama. Os portões serão abertos às 14h e a previsão de início dos shows é às 15h. Os ingressos estão à venda pelo Disk Ingressos.

Os irmãos que são grandes expoentes da nova geração do estilo musical estão marcando presença em grandes festivais nacionais e internacionais como Rock In Rio, Lollapalooza, Ultra Music Festival, EDC e Beyond Wonderland, e com isso alcançando expressão em diversas partes do mundo com suas turnês. Com uma legião de fãs, eles que somam mais de 100 milhões de execuções em plataformas de streaming, vão agitar o público com seus maiores hits, como “Hey Hey Hey”, “Rockstar” e “I Wanna Do”.

O Chemical Surf figura entre as maiores gravadoras do mundo e é, sem dúvida, um dos nomes em destaque da música eletrônica no “spotlight”, arrastando muitos fãs para suas apresentações.

Sobre Mindbreaker

O Mindbreaker nasceu em 2014, como um festival local, criado por artistas da região de Curitiba, e devido ao grande sucesso a cada edição, tem crescido e se consolidado no cenário musical. A organização tem investido em atrações de peso e já receberam nomes como Illusionize, Cat Dealers, de Ashibah, Dashdot e Future Class, Visage Music, Zelig, Dual Channels, MKJAY, Audio Loops b2b Gustavo Koch e Alex Meirelles.

39ª edição Mindbreaker na arena de shows do Summer Park Guaratuba

Sábado, 11 de janeiro

Abertura a partir das 14h. / Previsão do show 15h.

Classificação indicativa: 16 anos.

Ingressos: Lote 01 – a partir de 50,00 (Meia-entrada) PISTA. / 100,00 (Inteira) PISTA. +Taxa administrativa.

https://www.ingressonacional.com.br/evento/15712/