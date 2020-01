PM já prendeu 63 foragidos no Litoral nesta temporada

Em 25 dias de Operação Verão, a Polícia Militar do Paraná já prendeu no Litoral 63 pessoas com mandados de prisão.

As ordens judiciais foram executadas no período compreendido entre 20 de dezembro de 2019 e 14 de janeiro de 2020. Dos mandados 27 foram cumpridos em Matinhos, 17 em Pontal do Paraná, 11 em Guaratuba, 5 em Paranaguá, 2 em Morretes e 1 em Antonina, conforme informações do Business Intelligence e SISGCOP, ferramentas utilizadas pela PM para a análise dos dados referentes ao combate à criminalidade.

As prisões são resultados de abordagens policiais executadas em ambientes abertos como praias, ruas e praças; ambientes fechados como bares, casas noturnas, comércios e até mesmo em residências, quando há, conjuntamente, a fundada suspeita ou o flagrante delito; como também abordagens a veículos, parados ou em trânsito.

Ao divulgar a estatística, nesta quarta-feira (14), o 9º Batalhão informa como, segundo a Polícia Militar, “o cidadão deve agir em caso de abordagens policiais”. Confira as dicas:

– Não tente fugir, não ofereça resistência, e atenda às determinações e orientações do policial, ele está legalmente respaldado a abordá-lo no caso de fundada suspeita do cometimento de crime ou contravenção penal.

– Fique calmo e aja respeitosamente, o policial está fazendo o seu serviço e não quer lhe prejudicar.

– Não use palavras agressivas, não faça movimentos bruscos ou que possam ser interpretados como tentativa de fuga ou de agressão física contra os policiais ou outras pessoas que estejam no local.

– Mantenha suas mãos visíveis o tempo todo e avise quando for realizar algum movimento.

– Não toque o policial e jamais resista à abordagem ou revista pessoal, logo que concluída a ação, o militar explicará o motivo da abordagem.

– Não discuta e não insulte, responda de modo claro e pausado às perguntas que forem pertinentes. Se não quiser responder, diga de modo respeitoso que não irá fazê-lo.

– Sempre se identifique de modo claro e completo. Caso tenha um documento com foto, apresente-o ao policial. Se estiver sem documentos, procure identificar-se de forma clara e objetiva, informando o número do seu RG, nome completo, filiação e demais dados pessoais. Mentir sobre a própria identidade, passando-se por outra pessoa, constitui crime, jamais minta para os policiais.

– Se houver pessoas, familiares ou amigos, que queiram acompanhá-lo à Delegacia de Polícia Civil, no caso de prisão, solicite ao policial que informe a qual Delegacia você será conduzido.

– Você somente poderá ser preso pelo que fez ou disse. A Polícia Militar não irá prendê-lo por algo que não fez.

– Não interfira ou obstrua uma abordagem policial. Se pedir esclarecimentos, faça-o de modo natural e educado, no momento oportuno, assim que a ação estiver segura e concluída.

Fonte: 9º BPM