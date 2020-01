Patrulha do sossego detém cinco e aprende som em Guaratuba

Cinco pessoas foram detidas e sete aparelhos de som apreendidos pela Patrulha do Sossego da Polícia Militar em Guaratuba. A operação aconteceu entre às 19h de sábado (25) e às 5h30 de domingo (26).

Foram 9 atendimentos de chamados feitos pelo telefone 190. Segundo a PM, foram confirmados cinco casos de perturbação de sossego que geraram termos circunstanciado de infração penal (TCIP) e os envolvidos terão de comparecer perante a Justiça.

Os casos aconteceram em residências nos bairros Cohapar, Nereidas (2) e Mirim. No Brejatuba, a perturbação de sossego foi registrada em via pública. Houve 3 casos onde os policiais não constaram ilegalidade (no Mirim, no Centro e no Piçarras). Houve um caso de roubo em via pública, no Piçarras.

Com informações e fotos da Patrulha do Sossego/PMPR