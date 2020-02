Ação contra organização criminosa cumpre mandado em Guaratuba

A Polícia Civil cumpre mandados na manhã desta terça-feira (4), em Guaratuba, Curitiba, Fazenda Rio Grande e Mafra (SC).

Em Guaratuba, os mandados foram cumpridos na Vila Esperança e no bairro Mirim.

O alvo são uma suposta organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas e dois suspeitos de matarem Juliano Cândido de Jesus, de 35 anos, e Gabriel Juliano de Souza de Jesus, de 18, pai e filho, respectivamente. Um dos homens apontados como executores do homicídio foi preso logo cedo e o outro é considerado foragido.

Juliano foi morto no dia 7 de novembro de 2019, no bairro Guaíra, em Curitiba, com diversos tiros na cabeça. No dia 10 de janeiro deste ano, Gabriel, foi morto de forma parecida no mesmo bairro. O jovem foi atingido na cabeça, rosto, costas e perna direita.