Futebol traz crianças do Paraguai a Matinhos e Guaratuba

Acontece de sexta a domingo (7, 8 e 9), em Matinhos e Guaratuba, a 4ª Copa Sul Americana de Futebol, a “Copa Dario Filartiga”, com crianças entre 7 e 13 anos, do Brasil e do Paraguai.

As disputas serão nas duas cidades, com jogos pela manhã e tarde. As finais, domingo (9), em Matinhos. A organização da competição fica por conta dos coordenadores Armero e Ariel da equipe do Sol da América, Paraguai, Lela Santos, de Matinhos e Valdo Oliveira, de Guaratuba

Locais dos jogos:

Matinhos: Sintético Lela Santos

Guaratuba: Sintético Grêmio Sintel

Horários dos jogos: 8h30 e 17h30