Aulas na rede estadual começam nesta 2ª feira por aplicativo

A partir desta segunda-feira (6), os alunos da rede estadual de ensino já podem assistir aulas por um aplicativo.

O aplicativo Aula Paraná será utilizado enquanto as aulas estiverem suspensas em virtude da crise do coronavírus no país.

Além de assistir às aulas, os alunos poderão interagir com seus colegas e professores em tempo real, em um chat que funcionará como uma espécie de “sala de aula virtual”.

O Aula Paraná está disponível para ser baixado em celulares que utilizam o sistema Android (para baixar, clique aqui) e em aparelhos iOS (para baixar, clique aqui).

Para fazer o login, o aluno deve colocar seu número do Cadastro Geral da Matrícula (CGM) no campo “usuário”. Já a senha é a data de nascimento do estudante, no formato DDMMAAAA. Para os alunos que não se lembram de seus CGMs, será adicionada ao site da Área do Aluno a opção “recuperar CGM”.

O Aula Paraná não consome dados de 3G e 4G e pode ser acessado, inclusive, em celulares pré-pagos, já que o Governo do Estado está providenciado pacotes junto às operadoras.

Pela TV – As aulas também poderão ser acompanhadas em canais vinculados à RIC, afiliada da Rede Record no Paraná. São três canais diferentes: um para os sextos e sétimos anos do Ensino Fundamental, outro para os oitavos e nonos anos e um terceiro para o Ensino Médio. Os números para sintonização seguem o padrão ponto 2, ponto 3 e ponto 4.

A lista dos canais da RIC por cidade pode ser acessada aqui. As aulas serão transmitidas no mesmo horário tanto na televisão quanto no aplicativo. Confira a grade horária, que será atualizada semanalmente.