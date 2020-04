Sesa confirma morte por covid no Litoral. No Paraná já são 17.

O boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado hoje à tarde, confirmou a primeira morte no Litoral por coronavírus, um morador de Paranaguá de 63 anos, que estava internado no Hospital Regional do Litoral desde o dia 31 de março.

Subiu para 8 o número de casos confirmados da doença no Litoral. São 21 pessoas com sintomas que aguardam resultado de exame: 10 em Paranaguá, 4 em Morretes, 4 em Pontal do Paraná, 2 em Matinhos e 1 em Guaratuba. Foram 112 exames descartados na região.

Também houve uma morte em Campo Mourão, um homem de 56 anos de que estava internado desde quinta-feira (2). Já são 17 mortes no Estado pela covid-19. A Sesa confirma 39 novos casos e 341 descartados no último dia. Até agora, houve 550 casos confirmados e 5.303 descartados. Até segunda-feira (6), 121 pessoas haviam se recuperado da doença no Estado, 26% dos 466 casos confirmados até aquele dia.

No Brasil, o Ministério da Saúde informa nesta quarta que são 15.927 casos confirmados. Houve 133 mortes de um dia para outro somando 800 óbitos por coronavírus.

Confira o boletim completo do Paraná aqui