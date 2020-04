Litoral tem novo caso de covid-19. Paraná, mais 4 mortes.

Boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), deste domingo (12), informa que há mais um caso de covid-19 no Litoral. O paciente é de Paranaguá, que já soma 6 casos confirmados. Matinhos tem 2.

Em todo o Litoral são 27 investigações: 19 em Paranaguá, 3 em Matinhos, 3 em Morretes, 1 em Guaratuba e 1 em Pontal do Paraná.

Entre sábado e domingo, Curitiba teve mais 23 confirmações da doença e chega a 302 casos já confirmados.

No Paraná, houve quatro mortes por covid-19. Em Curitiba, uma senhora de 94 anos faleceu nesta terça-feira (7) e o resultado positivo para a covid-19 saiu na sexta-feira (10). Um homem de 72 anos de Jussara, norte do Paraná, foi internado no dia 29/3 em um hospital em São Paulo, vindo a óbito na última terça-feira (7). Uma paciente de 95 anos residia em Londrina, veio a óbito neste sábado (11). Em Campo Largo, um homem de 53 anos, faleceu na última quarta-feira (8), tendo o resultado positivo para a doença divulgado neste sábado (11).

No Paraná houve 30 mortes de pessoas residentes no Estado e 1 de uma moradora do Rio Grande do Norte, falecida em Paranaguá.

São 738 confirmações de residentes e 12 de não residentes. Outros 6.202 casos foram descartados e 472 estão em investigação.

No momento, 117 pacientes estão internados, 69 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e 48 em leitos clínicos. A Sesa informa que o número de pacientes já liberados do tratamento será atualizado no início da próxima semana.

Confira o boletim completo do Estado

No Brasil, em 24 horas, surgiram 1.442 novos casos e morreram 99 pessoas. Já foram confirmados oficialmente 22.169 casos e 1.223 mortos, no país.