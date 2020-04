Paciente encaminhada por Guaratuba morre no HRL com suspeita de Covid-19

A Secretaria da Saúde de Guaratuba informou em nota o falecimento de uma paciente com suspeita de Covid-19, na manhã deste domingo (26), no Hospital Regional do Litoral (HRL), em Paranaguá.

De acordo com a nota, a mulher, de 39 anos, com histórico de asma e hipertensão, veio há 4 dias de Curitiba e, ontem, deu entrada no Pronto Socorro Municipal com insuficiência respiratória. “Imediatamente foi entubada, feita a coleta para exame e transferida ao HRL”.

De acordo com a Secretaria, ainda não existe confirmação do exame, mas na declaração de óbito do HRL consta suspeita de Covid-19. “Seguindo protocolos, a Secretaria Municipal de Saúde está verificando as pessoas com quem a paciente tenha tido contato em Guaratuba”, informa a nota que conclui dizendo que “em breve” divulgará mais informações.