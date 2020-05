PM prende 6 e apreende grande quantidade de droga no Litoral

Uma grande operação da Polícia Militar foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (7) para cumprir 12 mandados de busca e apreensão contra o tráfico de drogas no Litoral.

Ao todo, seis pessoas foram presas e 1,5kg de crack, 77 quilos de maconha e duas armas de fogo foram apreendidos.

De acordo com o comandante do 6° Comando Regional da PM, coronel Nivaldo Marcelos da Silva, as investigações começaram logo após a operação Verão 2019/2020.,

“Notamos um aumento no número de homicídios e esses crimes estavam quase sempre ligados ao tráfico de drogas, como disputa por pontos de venda e dívidas. Com o serviço de inteligência conseguimos descobrir as pessoas que eram envolvidas nesse esquema”, afirmou.

A investigação levou quatro meses e apontou que os suspeitos eram de Paranaguá. Com os mandados expedidos pela Justiça, a PM mobilizou as equipes para fazer os cumprimentos judiciais.

As equipes policiais fizeram seis prisões em flagrante (cinco homens e uma mulher). Somente em uma abordagem da equipe da Companhia de Operações com Cães), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), foram localizados 77 quilos de maconha. A droga estava escondida em um armário e foi encontrada graças ao emprego do cão de faro Odin.

Em outras abordagens, foram localizados um revólver de calibre 38 com cinco munições, e uma pistola, além de um tablete de crack e mais de R$ 600,00 em dinheiro.

“Esperamos que, com essa ação, tenhamos menos casos do homicídios, retirando de circulação as pessoas envolvidas com o tráfico. Ainda teremos mais desdobramentos, tendo em vista as investigações que ainda estão em andamento”, destaca o coronel Nivaldo.