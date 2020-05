Prefeitura e Bombeiros removem turfas e encharcam terrenos contra queimadas

A Prefeitura de Guaratuba e o Corpo de Bombeiros realizaram uma ação de combate às queimadas, na tarde desta terça-feira (8), no bairro Eliane. A notícia é da Rádio Litorânea.

A secretária municipal do Meio Ambiente, Adriana Fontes, explicou que o local da ação, às margens da avenida Paraná é um dos críticos de queimadas. A região tem solo de turfa, o que facilita a duração do fogo, geralmente criminoso. Pessoas interessadas em queimar a mata para poder invadir ou mesmo ocupar seus terrenos, colocam material combustível na turfa, que fica queimando subterraneamente durante horas, às vezes, dias. Mesmo os Bombeiros têm dificuldade de apagar o fogo nesses terrenos.

A Prefeitura estava aguardando uma liberação do IAT (Instituto de Águas e Terras) para entrar com as máquinas nos terrenos para revirar as turfas e encharcar de água para umedecer o solo e, assim, dificultar novos focos de incêndio.

Nos terrenos aonde foram realizados as ações, os proprietários identificados foram autuados e notificados. Alguns serão multados por corte ilegal da vegetação.