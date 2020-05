Previsão de ventos, ondas em alto-mar e ressaca nos próximos dias

A Marinha informa que aproximação e a passagem de um novo sistema frontal pelo sul do Brasil poderão provocar ventos de direção Oeste a Sudoeste, com intensidade de até 74 km/h (40 nós), na faixa litorânea compreendida entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo, entre a noite de segunda-feira (25) e a noite de terça (26).

Mais ao sul, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ao sul de Laguna, os ventos poderão alcançar 100 km/h (55 nós).

Os ventos poderão provocar agitação marítima com ondas, em alto-mar, de direção Sudoeste a Sul, com altura entre 3 e 4,5 metros, entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo, entre a manhã de terça e a manhã de quinta (28).

Essa condição será favorável à ocorrência de ressaca com ondas de direção Sudoeste a Sudeste, entre 2,5 e 3 metros de altura, nessa mesma faixa litorânea, entre as manhãs de terça e quinta.

Com Informações da Capitania dos Portos do Paraná / tenente Heliberton Cesca