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28 empreendedores iniciam curso gratuito do Mega Gerar, que capacita e premia em dinheiro

Redação

Capital semente de R$ 1.500 é oferecido aos três melhores desempenhos. Nova turma deve abrir inscrições em junho

Fotos: Moyses Zanardo

Capacitação para empreender pode fazer toda a diferença na hora de transformar uma boa ideia em ações planejadas, lucros constantes e evolução nos negócios. Basicamente, é o sonho dos novos empreendedores: trilhar o caminho do sucesso. Chegar lá depende de aprender, estudar os mercados e se capacitar cada vez mais. E sempre. Por isso, a Prefeitura de Paranaguá apoia o Mega Gerar (Movimento Empreendedorismo Gerando Alternativas).

Uma turma com 28 novos empreendedores — maiores de 18 anos — iniciou o curso Mega 2026, que começou em 22 de abril e vai até 4 de maio, com aulas totalmente gratuitas, entre 18h30 e 22h30, no auditório da Biblioteca Pública Leôncio Correia (Centro). Afinal, empreender muda tudo e transforma vidas.

Ao final do curso, os três melhores desempenhos serão contemplados com um “capital semente”, no valor de R$ 1.500,00 cada, para investir no próprio negócio e ajudar a estruturar o início da jornada. Na sequência, os novos MEIs (microempreendedores individuais) poderão contar com atendimento e orientação dos agentes da Sala do Empreendedor, que atua em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), instalada na Setrin (Rua José Gomes, 320, bairro João Gualberto.

A iniciativa do curso é do Mega Gerar, numa parceria com as secretarias municipais de Trabalho e Inovação (Setrin); Mulher, Desenvolvimento Social e Igualdade Racial (Semdir) e Educação e Ensino Integral (Semedi).

“A parceria reforça o compromisso da Prefeitura e da Setrin, em conjunto com a Semdir e a Semedi, em proporcionar cada vez mais oportunidades de capacitação para empreender. Junto com os cursos de capacitação para o mercado de trabalho, estamos oferecendo oportunidades para quem quer avançar e se tornar um empreendedor qualificado. Em junho, pretendemos incentivar uma nova turma, também com a contemplação do capital semente de R$ 1.500 para os três melhores desempenhos durante o curso. Dessa forma, como determinou o prefeito Adriano Ramos, vamos entregando políticas de capacitação que chegam de verdade aos cidadãos de Paranaguá, sempre em parceria com outras secretarias da atual gestão”, explica o secretário da pasta de Trabalho e Inovação (Setrin), Cleverson Ferreira.

Para mais informações e matrículas na nova turma, que deve iniciar em junho, acesse @mega.gerar no Instagram.

Redação
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