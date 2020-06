Guaratuba reforça Rede de Proteção às mulheres vítimas de violência

A Prefeitura de Guaratuba, através da Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social, atenta ao isolamento social neste período de pandemia, reforça a importância da atuação da Rede de Proteção às mulheres vítimas de violência no município.

Dados do governo federal apontam que as denúncias de violência contra mulher no disque denúncia aumentaram 35% em abril deste ano na comparação com o mesmo mês do ano passado.

Neste período, devido à necessidade de afastamento social, essas mulheres vêm mantendo uma convivência mais próxima e constante com seus agressores e, a falta de privacidade dificulta a busca por auxílio. Neste panorama, muitas mulheres, isoladas em suas casas, vêm vivenciando as mais diferentes formas de violência, seja psicológica, patrimonial, fisíca, sexual ou moral.

Mas apesar do isolamento, essas mulheres não estão sozinhas, elas continuam podendo contar em nosso município, com o apoio dos órgãos de proteção especializados, como o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Setor de Atendimento Especializado à Mulher da Delegacia de Polícia Civil de Guaratuba.

São diversos os canais de denúncias, podem ser por telefone, pessoalmente ou, ainda, realizando Boletim de Ocorrência online.

No município

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Realiza orientações e acompanhamento às mulheres.

Endereço: Avenida Curitiba, nº 890, Centro. Telefones: (41) 3472-8771 ou 3472-8606.

Atendimento durante o período da pandemia: Presencial das 8h às 11h30. No período da tarde pelo email: creas@guaratuba.pr.gov.br

Setor de Atendimento Especializado à Mulher da Delegacia de Polícia Civil de Guaratuba:

Endereço: Rua Onze de Outubro, s/n (próximo à Copel).

Telefone: (41) 3443-6523. Atendimento durante o período da pandemia das 9 às 12h.

Disque 190 – Polícia Militar (24 horas)

No estado

Centro de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM – Proporciona orientação psicológica e jurídica para as mulheres.

Telefone: (41) 3338-1832

Delegacia de Polícia Civil do Paraná – Realiza Boletim de Ocorrência Online acessando o site: http://www.policiacivil.pr.gov.br

No país

Disque Denúncia 181

Disque 180 (Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres)

Ouvidoria Direitos Humanos – E-mail: ouvidoria.mdh.gov.br

A Prefeitura de Guaratuba também separou diversos materiais de apoio para serem lidos e baixados:

Cartilha Mulheres na Covid-19

Cartilha Alô, vizinho – Para condomínios

Cartilha Enfrentamento à Violência Doméstica