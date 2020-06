Combate à dengue aproveita casas de veraneio abertas

Desde a última quarta-feira (10), os agentes de controle de endemias que atuam permanentemente no combate à dengue em Guaratuba, estão aproveitando o feriado prolongado para pegar o máximo de casas de veraneio abertas.

Com a campanha da Prefeitura contra o coronavírus para as pessoas ficarem em casas os agentes conseguiram visitar 885 imóveis de quarta-feira a domingo (14). Também contou com a maior presença de proprietários de imóveis que moram em outras cidades, mesmo com a barreira sanitária montada para desestimular o turismo neste período de pandemia.

Foram feitas inspeções e orientações sobre o combate ao Aedes aegypti que é transmissor de várias doenças, entre elas, a dengue, que nos últimos meses registrou um aumento significativo de casos no litoral e no Paraná. Amostras de larvas foram coletadas e estão sendo analisadas para identificação das espécies de mosquitos.

A ação aconteceu em diversos bairros da cidade mas teve maior concentração nos locais onde há mais casas de veraneio. Além de residências, foram visitados comércios e pontos estratégicos, como o barracão da Associação de Catadores de Recicláveis Pôr do Sol.