Alerta de nevoeiros e ventos de até 60 km/h no Litoral do Paraná

O Centro de Hidrografia da Marinha informa a grande disponibilidade de umidade sobre a superfície do mar relativamente mais fria favorece a formação de nevoeiros esparsos na faixa litorânea compreendida entre os estados do Paraná, ao norte de Guaratuba, e de São Paulo, ao sul de Peruíbe, durante a madrugada e a manhã de quinta-feira (18).

A Marinha também alerta que a intensificação de um sistema de alta pressão sobre o oceano poderá provocar ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 60 km/h (33 nós), até a manhã de quinta, na faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Itajaí, Paraná, São Paulo e do Rio de Janeiro, ao sul de Cabo Frio.

A aproximação de um novo sistema frontal no sul do país poderá ocasionar ventos de direção Nordeste a Norte rondando para Noroeste a Sudoeste, com intensidade de até 74 km/h (40 nós), na faixa litorânea entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, até a madrugada da sexta-feira (19).

Os ventos associados a esse sistema meteorológico poderão provocar agitação marítima com ondas, em alto-mar, de direção Nordeste a Noroeste passando Noroeste a Sudoeste, entre 3 e 5 metros de altura, entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, até a manhã de sexta.

A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no endereço eletrônico https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo/avisos-de-mau-tempo.