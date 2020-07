Litoral já é uma das regiões com maior incidência de covid-19

O Litoral do Paraná registrou 2 mortes e 181 casos de covid-19, neste sábado (4), de acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que estão um pouco defasados em relação a algumas prefeituras.

Morretes anuncia que são 120 casos, 27 a mais que o informe da Sesa. Pontal do Paraná relata que houve mais uma morte em decorrência da covid, a terceira no Município e que não teve confirmação pela Sesa.

Mesmo com os dados do Estado, a situação da região é cada dia mais preocupante. O Litoral chega a 925 casos confirmados e já é a quinta região com maior número de casos, proporcionalmente ao número de habitantes, entre as 22 regionais de saúde em que é dividido o Estado. O coeficiente de incidência por 100 mil habitantes é de 310 casos, acima dos 288 da Região Metropolitana e dos 264 da média do Paraná.

Dos novos casos divulgados neste sábado, 147 foram em Paranaguá. Os outros casos foram em Pontal do Paraná (12), Matinhos (11), Antonina (3) e Morretes (1). Um paciente de Covid morreu em Paranaguá e outro em Matinhos. O total confirmado de mortes é de 16 residentes.

Confira o total de casos e o coeficiente de incidência por 100 mil habitantes de cada Município, levando em conta os números confirmados pela Sesa e a estimativa de população anotada em seu informe, que é a do IBGE de 2018.

Morretes: 93 casos e coeficiente de 568

Paranaguá: 588 casos e coeficiente de 383

Pontal do Paraná: 99 casos e coeficiente 372

Litoral: 925 casos e coeficiente de 310

Guaratuba: 68 casos e coeficiente 186

Antonina: 32 casos e coeficiente 167

Matinhos: 44 casos e coeficiente 129

Guaraqueçaba: 1 caso e coeficiente 13

Casos de Guaratuba – As prefeituras divulgaram informações adicionais sobre os novos casos, como o bairro onde residem. Confira as de Guaratuba, que teve mais 4 mulheres e 3 homens contaminados pelo coronavírus:

Brejatuba: mulher de 60 anos e homem de 62

Coroados: mulher de 64 e homem de 58

Piçarras: mulher de 55

Centro: homem de 38

Cohapar: mulher de 26

Morte em Pontal do Paraná – A Prefeitura de Pontal do Paraná registra 100 casos, 1 a mais do que a Sesa. Neste sábado informou os últimos 9 e está a frente do Estado, que registrou 12. Também informa mais uma morte, um homem de 77 anos, morador do balneário de Barrancos, que teve a confirmação de covid neste mesmo dia. Confira:

Pontal do Sul: mulher de 46 anos e homem de 48

Canoas: 2 mulheres, de 31 e de 36 anos

Praia de Leste: mulher de 37 e homem e 67

Shangri-lá: mulher de 54

Carmery: homem de 66.

Barrancos: homem de 77 (óbito).

Denise Gouveia explica medidas dos três municípios de praia

No sábado (4), antes da divulgação dos números atualizados da Sesa, a procuradora-geral do Município de Guaratuba, Denise Lopes da Silva Gouveia, já mostrava, com base nos dados do dia anterior, que o coeficiente de incidência de 250 casos por 100 mil habitantes do Litoral já era preocupante.

“Se estivéssemos com esse coeficiente no dia 30 de junho, quando o governador do Estado do Paraná (Ratinho Junior) baixou um decreto determinando o fechamento de sete regionais, que envolvem 134 municípios, para muitas atividades e em todos os dias semana, nós estaríamos entre eles”, alerta a procuradora.

No vídeo, de pouco mais de 8 minutos, Denise Gouveia também explica com alguns detalhes as medidas adotadas em conjunto pelas prefeituras de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, para restringir o comércio nos sábados e proibir a abertura nos domingos. Também pede apoio de todos às medidas. Vale a pena assistir até o final.