Guaratuba busca soluções para recuperar lavouras e atender trabalhadores rurais

A Prefeitura de Guaratuba reúne produtores e trabalhadores rurais com representantes de instituições que podem ajudar na recuperação da lavoura e no atendimento das necessidades da população das localidades atingidas pelo ciclone na semana passada.

Durante toda esta segunda-feira (6), equipes das secretarias das Demandas da Área Rural e da Pesca e da Agricultura e de outros setores da administração estarão na subsede do Cubatão para fazer um levantamento detalhado da situação e das medidas que podem ser tomadas na reconstrução das lavouras e para o sustento dos trabalhadores.

Profissionais do Emater, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Banco do Brasil também conversaram com os agricultores pra saber a situação de cada um deles.

A Prefeitura vem atendendo as comunidades rurais desde a noite de terça-feira, logo após o vendaval. No sábado (4), mais de 60 funcionários de diversas secretarias foram até as casas dos moradores.

Funcionários das secretarias das Obras e da Infraestrutura e do Meio Ambiente colocaram telhas e ajudaram no conserto de mais de uma dezena de residências. Profissionais da Secretaria do Bem Estar e Promoção Social fizeram o levantamento da condição das famílias, orientaram e cadastraram para recebimento de benefícios e também entregaram cestas básicas.

A Secretaria Municipal da Saúde visitou s pessoas acamadas e foi às residências ver as condições da população com uma equipe formada pela médica Dulcerly Judson Sarria Tejada, que atua na área rural, e técnicas de enfermagem, além de quatro psicólogas que conversaram com os moradores.

No mesmo dia, trabalhadores contratados pela Copel recolocavam postes e consertavam a rede de energia elétrica. Milhares de famílias ficaram no escuro e sem energia na terça e nos dias seguintes. Levantamento feito pela Copel e encaminhado à Prefeitura informa que, às 20h do domingo (5), ainda havia 911 imóveis rurais sem energia por “causa acidental”.