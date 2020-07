Litoral tem 60 novos casos confirmados

O Litoral registra 60 novos casos nesta terça-feira (7), informa a Secretaria de Estado da Saúde: Paranaguá (42), Morretes (8), Antonina (6), Guaratuba (2), Pontal do Paraná (2) e Matinhos (1).

Houve um caso a menos em Guaraqueçaba, transferido para Paranaguá – um dos 42 de hoje.

A Prefeitura de Guaratuba informou que os dois novos casos na cidade são no bairro Cohapar: 1 mulher de 21 anos e um homem de 69. Conforme a a Secretaria Municipal da Saúde, “ambos estão em isolamento domiciliar, sob acompanhamento da Vigilância Epidemiológica”.

Já são 1.117 casos na região: Paranaguá (725), Pontal do Paraná (112), Morretes (101), Guaratuba (82), Matinhos (55), Antonina (41) e Guaraqueçaba (1). Já houve 20 mortes, em cinco das sete cidades litorâneas: Paranaguá (12), Pontal do Paraná (3), Matinhos (2), Guaratuba (2) e Guaraqueçaba (1).

O Litoral (1ª Regional de Saúde, com sede em Paranaguá) já tem uma incidência de 375 casos para cada 100 mil habitantes, bem acima dos 296 da média do Paraná.

No Paraná, foram 1.530 novos casos confirmados e 31 mortes nesta terça. O total de casos confirmados no Estado chega a 33.939, com 8.817 pacientes recuperados. Houve 837 mortes em consequência da covid-19.