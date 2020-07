SÚMULA DO RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO

Auto Posto Rio Iguaçu Ltda, torna público que recebeu do I.A.P, Licença Ambiental de Instalação, para comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, implantada na Avenida Visconde do Rio Branco, nº 220, Bairro Coroados, Guaratuba – PR.