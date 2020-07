PM faz prisão após denúncia de que homem armado ameaçava pessoas na rua

Policiais militares prenderam um homem com um revólver e um simulacro de pistola (arma falsa), em Guaratuba, depois que um denunciaram que havia alguém estava exibindo uma arma e ameaçando as pessoas no bairro Piçarras.

O fato aconteceu na tarde de sexta-feira (24). Em um local “conhecido no meio policial pela atividade frequente de práticas ilícitas”, a equipe da Rádio Patrulha viu um jovem saindo de uma casa “em atitude suspeita” e resolveu abordá-lo. “Ele tentou voltar para dentro do imóvel, contudo, não obteve êxito”, informa a Polícia Militar. “Indagado sobre o motivo do seu nervosismo, o cidadão passou a relatar que estava no local utilizando drogas com outras duas pessoas”.

Os policias entraram na casa, abordaram os ocupantes e acabaram encontrando o que procuravam: no interior da casa, havia um revólver calibre 32, cor prata, da marca “Guirama”, e um simulacro de pistola, de cor preta, e ainda três munições deflagradas e outras duas picotadas – que foram percutidas, mas falharam.

O responsável pelo imóvel, um homem de 39 anos de idade, natural de Paranaguá, foi preso e encaminhado, com os objetos apreendidos, até a Delegacia da Polícia Civil.

Fonte e foto: 9º BPM