Litoral tem mais 3 mortes por covid

O Litoral registra, nesta segunda-feira (27), mais 3 mortes por covid-19: duas em Paranaguá e uma em Matinhos. Foram cinco novos casos da doença na região: 1 em Paranaguá, 1 em Guaratuba, 1 em Matinhos, 1 em Pontal do Paraná e 1 Antonina.

Já são 2.968 casos confirmados da doença: Paranaguá (2.056), Pontal do Paraná (229), Guaratuba (217), Matinhos (189), Morretes (172), Antonina (94) e Guaraqueçaba (11).

Houve 70 mortes: Paranaguá (43), Pontal do Paraná (10), Matinhos (7), Guaratuba (5), Guaraqueçaba (2) Antonina (1) e Morretes (1).

No Paraná houve 779 novos casos confirmados e 32 mortes confirmadas hoje pela Secretaria de Estado da Saúde. Já houve 67.276 pessoas contaminadas com o novo coronavírus, com 30.892 já recuperadas. Morreram 1.682 pessoas residentes no estado por decorrência da covid-19.