Covid-19: Guaratuba prorroga medidas para comércio e serviços

A Prefeitura de Guaratuba prorrogou, até o dia 15 de setembro, as medidas de restrição às atividades e serviços em prevenção à covid-19 que estão em vigor desde o dia 21 de julho e venceriam hoje.

O Decreto nº 23.505 foi publicado na tarde desta quarta-feira (5) no Diário Oficial do Município nº 708. Um anexo ao decreto traz detalhadamente as regras que devem ser seguidas pela população em geral e em cada setor. Entre as tablas, uma resume os horários de funcionamento de cada atividade.

As medidas podem ser revistas, “a partir de critérios objetivos, técnicos e científicos, levando em consideração a transmissão comunitária e a situação epidemiológica da COVID-19 no município, municípios circunvizinhos, 1ª Regional de Saúde e do Estado do Paraná”.

Confira abaixo os arquivos e no Diário Oficial do Município nº 708

Decreto: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/images/decretos-covid/23505-Covid19prorroga.pdf

Anexo: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/images/decretos-covid/23505-Covid19AnexoUnico.pdf