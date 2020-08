Reabertura da Ponte da Amizade teria o apoio de Brasília

Autoridades brasileiras e paraguaias estão trabalhando para a reabertura da Ponte da Amizade, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, a Ciudad del Este, no Paraguai.

A principal ligação terrestre entre os dois países está fechada desde 18 de março deste ano, causando vários prejuízos econômicos e sociais, em especial para as pessoas mais pobres, que dependem desse comércio para sobreviver.

A retomada gradativa da economia entre os dois países tem como base dados da redução de casos confirmados de covid-19 na região.

Em Brasília, a iniciativa teria sido vista com bons olhos. A abertura gradual da ponte seria feita de forma escalonada a partir da criação de um corredor sanitário, que permitiria o trânsito entre as duas cidades fronteiriças.

A região é uma das mais prejudicadas pelo fechamento da ponte, por onde normalmente circulam milhares de pessoas e passa boa parte da riqueza paraguaia rumo aos mercados brasileiros.