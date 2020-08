TCU suspende aumento do pedágio na BR-376 e BR-101

O Tribunal de Contas da União (TCU) suspendeu o aumento do pedágio na BR-376 e na BR-101, no trecho entre Curitiba e Palhoça (SC).

A concessionária Arteris Litoral Sul havia anunciado que, a partir deste sábado (8), a tarifa básica passaria dos atuais R$ 2,70 para R$ 3,90. Um caminhão leve iria pagar R$ 7,80 e um caminhão com reboque até R$ 23,40.

O aumento de 44% foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Entre Curitiba e Guaratuba, os motoristas têm de passar por duas praças de cobrança de pedágio: em São José dos Pinhais e em Garuva (SC). Em Santa Catarina são mais 3 praças: Araquari, Porto Belo e Palhoça.

O aumento acima da inflação incluiria um pedido para “equilíbrio econômico-financeiro no contrato de concessão” em virtude da obra do Contorno Viário de Florianópolis, que está atrasada em oito anos. No seu despacho assinado na quarta-feira (6), o ministro do TCU Raimundo Carreiro cancelou o reajuste do pedágio e um termo aditivo na obra de mais de R$ 900 milhões.