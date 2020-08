Litoral tem mais 6 mortes provocadas pela covid

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou, neste segunda-feira (17), mais 3 casos e 6 óbitos por covid-19 no Litoral do Paraná.

São 5 mortes em Paranaguá e 1 em Morretes. Os novos casos foram em Paranaguá, Guaratuba e Morretes.

Já são 4.411 casos confirmados da doença no Litoral: Paranaguá (2.868), Guaratuba (413), Pontal do Paraná (334), Morretes (302), Matinhos (256), Antonina (213) e Guaraqueçaba (25).

O número de mortes chegou a 101: Paranaguá (66), Pontal do Paraná (10), Matinhos (9), Guaratuba (7), Antonina (4), Guaraqueçaba (3) e Morretes (2).

Segundo a Sesa, há 2.810 pessoas recuperadas na região.

No Paraná, houve 1.258 novos casos confirmados e 42 óbitos registrados hoje. Já são 105.184 casos confirmados com a doença no Estado, com 65.102 pacientes recuperados e 2.704 óbitos por consequência da covid-19.