Guaratuba tem 9 casos da covid. Sesa não tem registros no restante do Litoral.

Guaratuba tem mais 9 casos confirmados de Covid-19, nesta quarta-feira (19):

Brejatuba: 1 adolescente de 16 anos.

Cubatão: 1 menino de 10 anos, 1 mulher de 40 e 1 homem de 40.

Piçarras: 2 meninos, de 2 e 12 anos, 2 mulheres, 44 e 59, e 1 rapaz de 19.

A cidade tem 428 casos confirmados, com 8 óbitos e 340 pessoas recuperadas. Ainda há 114 casos em investigação. No momento, há 13 pessoas internadas: 2 na unidade de tratamento intermediário de Covid do Pronto Socorro de Guaratuba, 6 no Hospital Regional do Litoral (Paranaguá), 4 no Hospital do Rocio e 1 no Hospital Marcelino Champagnat (Curitiba).

No restante do Litoral, não foram registrados casos hoje pela Secretaria de Estado da Saúde. A região já tem 4.468 casos confirmados da doença. Confira o número de casos registrados nos demais municípios: Paranaguá (2.896), Pontal do Paraná (335), Morretes (302), Matinhos (257), Antonina (225) e Guaraqueçaba (25).

Já morreram 102 moradores da região em consequência da covid: 66 em Paranaguá, 10 em Pontal do Paraná, 9 em Matinhos, 8 em Guaratuba, 4 em Antonina, 3 em Guaraqueçaba (3) e 2 em Morretes.

No Paraná, foram registrados 1.646 novos casos e 27 óbitos nesta quarta-feira. Já houve 108.659 confirmações da doença, com 68.566 pessoas recuperados e 2.778 mortes de pacientes da covid-19.