Litoral registra 121 novos casos de covid nesta quinta-feira

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou, nesta quinta-feira (20), mais 121 casos de covid-19 no Litoral do Paraná. A região segue, proporcionalmente, como a de maior incidência da doença em todo o Paraná: 1.545 casos para cada 100 mil habitantes. Paranaguá e Morretes têm a pior situação, com 1.909 e 1.902 casos / 100 mil.

Os novos casos foram registrados em Paranaguá (61), Guaratuba (16), Pontal do Paraná (13), Antonina (11), Matinhos (10) e Morretes (10).

Já são 4.589 casos confirmados da doença no litoral: Paranaguá (2.957), Guaratuba (444), Pontal do Paraná (348), Morretes (312), Matinhos (267), Antonina (236) e Guaraqueçaba (25). De acordo com o Estado, o Litoral tem 3.028 pessoas recuperadas.

O número de óbitos no litoral é de 102: Paranaguá (66), Pontal do Paraná (10), Matinhos (9), Guaratuba (8), Antonina (4), Guaraqueçaba (3) e Morretes (2).

No Paraná foram registrados mais 2.338 da covid e 84 óbitos provocados pelo coronavírus. Já são 111.014 casos confirmadas da doença, 70.329 pacientes recuperados e 2.861 que morreram em consequência da covid no Estado.