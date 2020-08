Litoral tem mais 87 casos e segue com a maior incidência da covid

O Litoral do Paraná tem 87 novos casos de covid-19 registrados neste sábado (22) pela Secretaria de Estado da Saúde.

Os destaques negativos são as pequenas cidades de Antonina e Morretes. Ambas, que tem as áreas urbanas bem próximas, haviam adotado barreiras rigorosas e proibiram inclusive a entrada de não residentes. Há duas semanas, Morretes abriu para o turismo, de forma controlada.

Antonina que registra 37 casos e passa Pontal do Paraná em número de casos, proporcionalmente à população: são 275 casos em números absolutos, mas 1.449 casos / 100 mil habitantes.

Morretes está a frente de todos os municípios da região e chega a 330 casos no total e 2.011 casos / 100 mil.

Paranaguá, que há mais de um mês distribui um vermífugo sem eficácia comprovada contra a covid-19, teve 35 novos casos e segue com a cidade com maior número de confirmações: 3.021. Em casos / 100 mil, é a segunda: 1.950 casos. Em mortes é a primeira: com 43 mortes por 100 mil e um total de 67 óbitos.

O Litoral é a região com maior incidência da covid-19, com 1.594 casos / 100 mil e a segunda em mortes, com 35 óbitos por 100 mil. Foram 104 mortes pela covid já confirmadas e há 32 sendo investigadas.

Os outros novos casos no Litoral foram Guaratuba (6), Pontal do Paraná (2) e Guaraqueçaba (1).

A prefeitura de Guaratuba divulgou algumas informações (bairro, gênero e idade) sobre os novos casos de hoje:

Carvoeiro: 1 mulher de 59 anos e 1 homem de 63.

Centro: 1 homem de 19.

Cohapar: 2 homens, de 22 e 50.

Piçarras: 1 homem de 37.