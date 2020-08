Hospital Regional confirma morte por covid de cidadão de Guaratuba

Ouça a notícia

O Hospital Regional do Litoral confirmou, nesta manhã de terça-feira (25), a morte por covid do idoso morador do bairro Piçarras, de Guaratuba, informada ontem pelo Correio do Litoral.

Joaquim Alípio Gonçalves de Freitas, de 98 anos, teve os sintomas da doença na quinta-feira (20) e realizou testes no mesmo dia seguinte. Foi internado e faleceu no Hospital Regional, que fica em Paranaguá, nesta segunda-feira (24).

A morte de seu Joaquim Alipio, e a de Ivan Honório Gonçalves, 45 anos, também morador do bairro Piçarras, falecido ontem no Hospital do Rocio, em Campo Largo, deve constar do Informe Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desta terça. O Hospital Regional também informou, nesta segunda, a morte de uma moradora de Paranaguá, de 65 anos, que não foi incluída no informe da Sesa.

O Boletim do Hospital desta terça também informa que há duas mortes suspeitas de covid em investigação.

Na manhã de hoje há 10 pacientes internados na Ala Covid, sendo 6 confirmados com a doença e 4 em investigação.