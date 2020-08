Praias e praças continuam proibidos nos finais de semana e feriados

Edital de Convocação: Assembleia Geral Ordinária Eleitoral

O SISMUG, Sindicato dos Servidores Municipais de Guaratuba Estado do Paraná, através do seu Presidente Sr., no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Estatuto desta Entidade, e conforme deliberado em assembleia geral extraordinária do dia 08 de maio de 2019, onde prorrogou o mandato da atual diretoria e determinou a eleição para o mês de setembro de 2020. Convoca todos os associados ao SISMUG, aptos a votar, para Assembleia Geral Ordinária Eleitoral a ser realizada no dia 30 de setembro de 2020, das 10h:00 às 17h:00, na Sede do Sindicato… (Leia mais)