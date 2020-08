Marinha divulga datas de provas e novo concurso

Ouça a notícia

O Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM) divulgou as previsões das provas escritas objetivas dos concursos do Colégio Naval, Escola Naval, Escola de Aprendizes-Marinheiros, Quadros Complementares, Quadro Técnico, Corpo de Saúde, Corpo de Engenheiros e Quadro de Capelães Navais.

As provas haviam sido adiadas tendo em vista os protocolos de prevenção contra a covid-19. Os candidatos devem acompanhar o andamento de cada concursos no site www.marinha.mil.br/sspm.

QTPA: conheça as vagas para nível técnico

Também foi divulgado o edital do Concurso Público para Ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA) que conta com 24 vagas. As inscrições estarão abertas até o dia 5 de outubro, com taxa de R$ 44. Rapazes de 18 a 25 anos, com ensino médio técnico nas áreas de Eletroeletrônica e Mecânica poderão se inscrever através do site Ingresso na Marinha.

As áreas técnicas para admissão no QTPA são de Eletroeletrônica (11) que abrange Técnico em Automação Industrial, Técnico em Eletroeletrônica, Técnico em Eletromecânica, Técnico em Eletrônica, Técnico em Eletrotécnica e Técnico em Mecatrônica.

Já a área de Mecânica (13) possui oportunidades para Técnico em Manutenção Automotiva, Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais, Técnico em Manutenção de Máquinas Navais, Técnico em Manutenção de Máquinas Pesadas, Técnico em Mecânica, Técnico em Mecânica de Precisão, Técnico em Mecatrônica e Técnico em Refrigeração e Climatização.

As etapas são divididas em: prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais para cada área técnica, redação, verificação de dados biográficos, câmara hiperbárica, inspeção de saúde, teste de aptidão física de ingresso, avaliação psicológica, verificação de documentos, procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração e período de adaptação.

Curso de formação de sargentos

Além disso, há o Curso de Formação de Sargentos para o QTPA (eliminatório e classificatório) e o Curso de Subespecialização de Submarinos para Praças (eliminatório)

Durante o Curso de Formação, que é totalmente gratuito, o aluno receberá R$ 1.414,82 além de outros benefícios. Sendo aprovado nesta etapa, ocupará a graduação de terceiro-sargento, com rendimentos em torno de R$ 5.699,25, sendo soldo de R$ 3.825, adicional militar de R$ 612, adicional disponibilidade de R$ 229,50 e adicional habilitação de R$ 1.032,75.

Mais informações no site www.marinha.mil.br/sspm/

Fonte: Capitania dos Portos do Paraná