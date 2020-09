Matinhos e Pontal liberam praias e Guaratuba mantém restrições

Ouça a notícia

Matinhos vai liberar o acesso às praias todos os dias. O prefeito Ruy Hauer assinou decreto nesta terça-feira (31) e as novas regras, que incluem novos horários de funcionamento do comércio, entrara em vigor hoje. Os ambulantes podem trabalhar no calçadão, mas será proibida a venda na areia.

Até ontem a orla (praia, calçadão e mirante) só estava aberta ao público entre segunda-feira e as 18h de sexta-feira.

Em Guaratuba, continua vigorando a regra de liberar o acesso à orla e às praças apenas de segunda-feira e as 18h de sexta e proibir aos finais de semana e feriados. O Município inclusive se prepara para intensificar a fiscalização no feriado de 7 de Setembro. Fiscais vão atuar na orla, no comércio e haverá barreira sanitária na cidade.

Em Pontal do Paraná, orla está liberada desde o dia 25 de agosto, mas continua em vigor o toque de recolher: proibição de locomoção e permanência em qualquer espaço público, abarcando logradouros, praças e calçadão, entre a meia-noite e as 5h da madrugada.

