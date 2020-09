Litoral tem 56 novos casos registrados de covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou 56 novos casos de covid-19 nesta quinta-feira (3): Paranaguá (30), Pontal do Paraná (11), Guaratuba (10), Morretes (2), Antonina (1), Matinhos (1) e Guaraqueçaba (1).

A Sesa registrou 2 óbitos na região: 1 em Paranaguá e (1) Guaratuba. A Prefeitura de Guaratuba confirmou que foram 2 no Município.

Já são 5.320 casos confirmados da doença no Litoral: Paranaguá (3.303), Guaratuba (559), Pontal do Paraná (404), Morretes (385), Antonina (335), Matinhos (297) e Guaraqueçaba (37). Segundo a Sesa, já há 3.848 pessoas recuperadas nos sete municípios litorâneos.

O número de óbitos no litoral é de 122 no total, sendo: Paranaguá (73), Guaratuba (15), Pontal do Paraná (12), Matinhos (10), Antonina (6), Guaraqueçaba (3) e Morretes (3).

No Paraná foram registrados 2.228 novos casos confirmados e 50 óbitos nesta quinta-feira

O Estado já soma 136.391 pessoas infectadas com a covid-19, 93.878 pessoas recuperadas e 3.411 que morreram em decorrência do novo coronavírus.