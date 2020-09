Litoral tem 53 novos casos, 41 só em Paranaguá.

O Litoral do Paraná tem 53 novos casos de covid-19 registrados neste domingo (20), 41 deles (73%) só em Paranaguá, que há mais de 2 meses vem distribuindo Ivermectina e o polêmico kit Covid para a população.

Paranaguá tem os maiores números absolutos de casos e de óbitos e também tem o maior coeficiente de mortalidade, além de ser o segundo em incidência de casos – confira nos gráficos.

Os outros casos registrados hoje foram em Guaratuba (6), Morretes (4), Pontal do Paraná (1) e Matinhos (1).

A região já soma 6.070 casos confirmados da doença: Paranaguá (3.806), Guaratuba (638), Pontal do Paraná (479), Morretes (428), Antonina (347), Matinhos (329) e Guaraqueçaba (43).

Já são 4.507 pacientes recuperados nas sete cidades: Paranaguá (2.738), Guaratuba (455), Morretes (400), Antonina (309), Pontal do Paraná (322), Matinhos (254) e Guaraqueçaba (29).

O número de óbitos no litoral é de 140 no total, sendo: Paranaguá (81), Guaratuba (17), Matinhos (13), Pontal do Paraná (12), Antonina (7), Morretes (7) e Guaraqueçaba (3).

No Paraná foram confirmados hoje 1.407 novos casos e 17 óbitos. Já são 163.161 casos registrados, com 114.358 pacientes recuperados e 4.067 mortes causadas pela covid-19.