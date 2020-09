Audiência de Guaratuba sobre Saúde e Metas Fiscais será pela internet

Ouça a notícia

A Prefeitura de Guaratuba realizará na próxima terça-feira (29) a audiência pública das metas fiscais e do Plano Municipal de Saúde, relativa ao segundo quadrimestre de 2020.

A audiência será transmitida ao vivo pelo site da Câmara de Vereadores e compartilhada na página do Facebook do Município. O Correio do Litoral também vai compartilhar a transmissão. A partir das 14h será demonstrado e avaliado o cumprimento das metas fiscais dos poderes Executivo e Legislativo. Em sequência, a partir das 15h, será apresentado a execução do Plano Municipal de Saúde.

A audiência será realizada no Plenário da Câmara, contudo, em virtude da pandemia da Covid-19, não haverá a presença de público.

Live – Audiência Pública

A partir das 14h.