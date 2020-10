Sesa confirma 27 casos de covid no Litoral

O Litoral do Paraná tem 27 novos casos de covid-19 registrados nesta quarta-feira (14): Paranaguá (13), Pontal do Paraná (8), Guaratuba (3), Antonina (1), Morretes (1) e Guaraqueçaba (1).

No total são 7.226 casos confirmados da doença na região: Paranaguá (4.456), Guaratuba (825), Pontal do Paraná (543), Morretes (472), Antonina (509), Matinhos (365) e Guaraqueçaba (56).

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) não registrou os novos óbitos informados pelo Hospital Regional do Litoral nesta semana, nem excluiu 3 casos apontados por Guaratuba como duplicados.

São 165 mortes confirmadas pela Sesa: Paranaguá (89), Guaratuba (22), Matinhos (18) Pontal do Paraná (14), Morretes (10), Antonina (9) e Guaraqueçaba (3).

No Paraná, foram 907 novos casos e 17 óbitos informados hoje. No Estado, já são 193.564 pessoas que foram confirmadas com a doença e 4.775 mortes em consequência da covid-19.

No Brasil, o Ministério da Saúde registrou 27.235 novos casos e 749 novas mortes. Já chegam a 5.140.863 casos confirmados e 151.747 óbitos pela doença no País.