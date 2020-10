Guaratuba libera praias e exige responsabilidade compartilhada

Ouça a notícia

Decreto Municipal nº 23.551 libera o acesso total às praias de Guaratuba – calçada, areia e mar – em todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriados. Até agora, o acesso total só era permitido de segunda a sexta. Nos sábado, domingos e feriados só era permitido transitar no calçadão.

A decisão foi defendida pelo Comitê de Gestão de Crise Interinstitucional da Covid-19 e respaldada pelo prefeito Roberto Justus diante da dificuldade de impedir o acesso das pessoas, como se verificou no final de semana emendando com o feriado de Nossa Senhora Aparecida.

O Decreto foi publicado no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (16) e já está em vigor. Também ficam liberados os demais espaços públicos como praças, parques e campos ao ar livre para atividades esportivas, “mantida de modo redobrado a necessidade de cuidado pela população, no uso de máscara, álcool em gel 70 % e não aglomeração”.

A entrada de ônibus e vans de turismo volta a ser permitida, com o cadastramento no Selo Turismo. Também estão permitidos torneios esportivos e eventos presenciais, que precisam ter pedido protocolado para a Vigilância Sanitária. De acordo com o decreto, estes pedidos só serão deferidos se preencherem todos os requisitos sanitários e eles podem ser interrompidos ou cancelados se na fiscalização for constatado o descumprimento das exigências da Saúde.

De acordo com o artigo 3º, todas as medidas “poderão ser revistas a qualquer momento, a partir de critérios objetivos, técnicos e científicos, levando em consideração a transmissão comunitária e a situação epidemiológica da Covid-19”.

O próprio texto traz, nos diversos “considerandos”, os motivos da nova medida. Entre os aspectos considerados está o fato de que “a pandemia não acabou e que com a chegada dos turistas, faz-se necessária a assunção de uma responsabilidade compartilhada pelo poder público, comerciantes, prestadores de serviços e população em geral”.

Com informações da Prefeitura de Guaratuba