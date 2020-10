Mancha na baía desaparece sem causar danos

Ouça a notícia

A mancha de um possível vazamento de óleo diesel na baía de Guaratuba, dispersou nesta sexta-feira (16), sem provocar mortes de peixes, informou o Instituto Água e Terra (IAT). A mancha foi identificada ontem (15) por volta das 17h.

Equipes do IAT, Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal e Secretaria Municipal do Meio Ambiente estiveram no local.

Segundo o IAT salientou, nesta fase de Lua Nova ocorre grande amplitude de maré, fenômeno favorável para diluição do produto, evitando grandes impactos na biodiversidade da área.