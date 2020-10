Paranaguá tem mais uma morte por covid-19

Paranaguá registra, nesta terça-feira (20), mais uma morte por covid-19 e chega a 91 óbitos por causa da doença.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), houve 174 falecimentos de pessoas residentes nos sete municípios do Litoral em decorrência do novo coronavírus. Foram 24 em Guaratuba, 18 em Matinhos, 15 em Pontal do Paraná, 12 em Antonina, 11 em Morretes e 3 em Guaraqueçaba.

O boletim da Sesa também registra 19 casos e 1 exclusão, com um saldo de 18 casos: Paranaguá (10), Guaratuba (4), Antonina (2), Morretes (1) e Matinhos (1). O caso excluído havia sido registrado em duplicidade, no dia 21 de agosto, em Paranaguá.

No total são 7.428 casos confirmados de Covid na região: Paranaguá (4.555), Guaratuba (884), Pontal do Paraná (544), Antonina (516), Morretes (490), Matinhos (382) e Guaraqueçaba (57).

No Paraná foram confirmados hoje 1.230 novos casos e 62 óbitos. O Estado chega aos 199.785 casos e 4.951 mortes pela covid-19.