Cartilha para embarcações mostra como proteger botos-cinza

A empresa Portos do Paraná, em conjunto com a Cia Ambiental, desenvolveu uma cartilha para orientar condutores de embarcações sobre como agir ao encontrar grupos de botos-cinza durante a navegação.



A ação inclui conversas e web reuniões para alertar sobre o tema. “Identificamos a necessidade de falar e sensibilizar os donos de embarcações menores, como lanchas, iates, voadeiras, entre outros. Isso porque, nas atividades de monitoramento que realizamos de forma regular, nossos biólogos identificaram animais com pequenas cicatrizes de hélices no dorso, nas costas”, explica João Paulo Santana, diretor de Meio Ambiente da Portos do Paraná.

Segundo ele, as marcas indicam que os ferimentos foram causados por pequenas hélices, não compatíveis com as hélices de navios. “Temos um grande trânsito de embarcações nas baías de Paranaguá e Antonina. São voadeiras, bateiras, canoas caiçaras, lanchas de finais de semana, barcos que dão apoio aos navios e também os barcos da praticagem”, diz.

“Diante disso, resolvemos fazer uma grande campanha de conscientização, dialogar com todas as marinas da região de Paranaguá, com os práticos, com as comunidades de pescadores, para que quando avistarem grupos de botos diminuam a velocidade das embarcações”.

Aprovação – A iniciativa foi bem aceita por quem já foi contatado, como o coordenador-geral da Lunamar Transportes Marítimos, Renato Rocha. “É um trabalho muito importante para o turismo na cidade. Os barcos hoje param para ver os botos, o que não acontecia antes, pois não víamos famílias inteiras de botos. Hoje eles estão em grande quantidade e, muitas vezes, pertinho da costa. Então, é preciso preservar”, diz.

Para o gestor da empresa Oceânica, Adaury Silva Demétrio, o cuidado deve ser de todos. “Apesar de haver uma conscientização de defesa dos animais, principalmente os que vêm procriar na baía, as vezes os marinheiros desconhecem a importância da preservação. Esse trabalho ajuda eles a entenderem.”, afirma.

“Sabemos que temos que preservar o boto, a natureza em si. Aqui na marina, vamos distribuir o fôlder explicativo dos cuidados que temos que ter com a espécie, para todos os nossos clientes, para que colaborem na proteção do boto-cinza, que habita o litoral paranaense,” reforça Iranor Norberto Jamnik Filho, da Porto Marina Oceania.

O material também foi distribuído na Praticagem, no Iate Clube de Paranaguá, na Palangana Serviços Marítimos e nas marinas Marlim Azul, Velho Marujo, Paranaguá e Azul.

COMO AGIR

Embarcações devem manter distância mínima de 300 metros dos animais.

Quando a distância for menor que 300 metros, o motor deve ser colocado em neutro ou velocidade mínima.

Ao encontrar o boto-cinza deve-se navegar apenas em velocidade inferior a 5 nós (cerca de 10km/h).

Evitar mudanças bruscas de direção.

Não acompanhar a bordo de embarcações os botos por mais de 30 minutos.

Em caso de fêmea com filhotes, não exceder 15 minutos.

AMEAÇADO – O boto-cinza (Sotalia guianensis) é listado pelo Ministério do Meio Ambiente como espécie ameaçada e tem status de espécie vulnerável na Lista da Fauna Brasileira de Espécies Ameaçadas e Extinção (Portaria MMA nº 444 de 17/12/2014).

O mamífero pode viver entre 30 e 35 anos e atingir 2,2 metros e 90 quilos. O dorso é cinza, com duas bandas laterais mais claras.

Baixe aqui a versão digital da Cartilha

(http://www.portosdoparana.pr.gov.br/sites/portos/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/appa_-_pga_-_pcs_-_folder_botos_web.pdf)

Fonte: Portos do Paraná