Mais uma morte em Morretes e 76 novos casos de covid no Litoral

Mais uma morte em Morretes e 76 novos casos de covid no Litoral





A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirma nesta terça-feira (3), mais uma morte por covid-19 em Morretes, que passa a ter o maior número de óbitos proporcionalmente no Litoral do Paraná: 79 para cada 100 mil habitantes. Também foram registrados 76 novos casos da doença na região: Paranaguá (52), Matinhos (8), Antonina (7), Garatuba (5) e Morretes (4).

O Litoral já tem 8.005 casos registrados desde o início da pandemia: Paranaguá (4.763), Guaratuba (945), Antonina (663), Pontal do Paraná (551), Morretes (520), Matinhos (454) e Guaraqueçaba (57).

São 185 óbitos causados pelo novo coronavírus na região: Paranaguá (95), Guaratuba (25), Matinhos (18), Pontal do Paraná (15), Antonina (15), Morretes (13) e Guaraqueçaba (4).

Há 6.341 pacientes recuperados: Paranaguá (3.817), Guaratuba (770), Antonina (572), Morretes (467), Pontal do Paraná (349), Matinhos (326) e Guaraqueçaba (40).

No Paraná, foram confirmados hoje 26 mortes e 780 novos casos. São 212.988 casos confirmados, com 162.853 pacientes já recuperados e 5.207 óbitos por causa do coronavírus.

O Ministério da Saúde confirma hoje 243 mortes e 11.843 casos no Brasil. O País já tem 160.496 mortes pela covid, com 5.566.049 pessoas contaminadas até hoje e 5.028.216 pessoas recuperadas.