Jovem é morto a tiros no bairro Piçarras

Um rapaz, identificado como Luiz Antônio Tavares, de 22 anos, foi encontrado morto no quintal de uma casa, na manhã desta terça-feira (10), em Guaratuba. Ele teria sido executado com um tiro na nuca.

Luizinho, como era conhecido, morava perto dali. Policiais militares foram até o local, no final da rua Guarás, no bairro Piçarras, e, de acordo com a Rádio Litorânea, souberam que pessoas ouviram tiros nas proximidades por volta das 20h de segunda-feira. Mas ninguém chamou a Polícia durante a noite.

A equipe do Instituto Médico Legal periciou o local e levou o corpo para autópsia em Paranaguá. O caso será investigado pela Delegacia de Guaratuba.