Sesa confirma 96 novos casos de covid no Litoral

O Litoral tem 96 novos casos confirmados de covid-19 nesta quinta-feira (12) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa): 56 em Paranaguá, 17 em Guaratuba, 8 em Morretes, 7 em Matinhos, 3 em Antonina, 3 em Guaraqueçaba e 2 em Pontal do Paraná.

A Sesa não registrou a morte de um morador de Paranaguá de 77 anos, ocorrida ontem e informada nesta manhã pelo Hospital Regional do Litoral, onde estava internado. Permanecem registrados 192 óbitos por covid na região.

Já são 8.386 casos confirmados no Litoral: Paranaguá (5.060), Guaratuba (980), Antonina (690), Pontal do Paraná (555), Morretes (537), Matinhos (503) e Guaraqueçaba (61).

No Paraná, a Sesa registrou hoje mais 2.195 casos e 51 óbitos. Já são 225.514 pessoas confirmadas de covid no Estado, com 5.559 mortes pela doença.

O Brasil tem um total 163.492 mortes por coronavírus confirmadas até as 13h desta quinta-feira (12), pelo levantamento do consórcio de veículos de imprensa nas secretarias estaduais de saúde. São 5.751.485 casos confirmados até o momento. O Ministério da Saúde tem atrasado a divulgação dos números oficiais.