Parque vira point fora do Centro e longe da praia em Guaratuba

A iluminação foi mais um detalhe que deu vida ao Parque Municipal, no Canela, que, mesmo fora do Centro, longe da praia e da baía já está sendo bastante frequentado enquanto é finalizado. Agora, também à noite.

São mais de 42 mil metros quadrados destinados ao lazer ativo com pista de skate, quadra de basquete, pista de passeio, quadras de beach tennis, vôlei. O paisagismo construtivo que conta com mais de 100 árvores frutíferas de baixa manutenção, que além de contribuir com a estética, atrai pássaros.

Toda essa grande área é circundada por passeios pavimentados, pequenas praças circulares com bancos de concreto que poderão ser utilizadas também para encontros e eventos.

Os brinquedos e aparelhos de ginástica contam com piso sintético que promove maior segurança para os usuários, além de garantir a acessibilidade a todos com aparelhos que atendem pessoas com deficiência.

A parte esportiva conta com a quadra sintética, a quadra coberta e o campo de futebol do Estádio Municipal Acir Braga, que já havia no local. Agora terá novos bancos de reservas, que atenderão jogos televisionados em todos os períodos do ano e em condições climáticas, uma vez que agora conta com uma tribuna coberta, com espaço e instalações para câmeras. Os vestiários não atenderão somente os jogos realizados no campo descoberto, mas também toda a comunidade que poderá utilizá-los para praticar esportes nas mais variadas quadras.

Também foi criado o Espaço Pet conta com um super bebedouro temático, vários obstáculos para praticar com seu bichinho, além de uma região apropriada para que possam fazer suas necessidades. Pra completar o espaço de lazer das famílias, estão sendo concluídas as churrasqueiras cobertas.

Fonte: Jornal de Guaratuba – edição 564 13/nov/2020